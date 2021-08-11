ОП про війська США в Україні: це гіпотетичний варіант

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В Офісі президента заявляють, що розмішення американських війська та системи ППО-це гіпотетичний варіант

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - сказав він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому - це розмірковування щодо посилення безпеки", - наголосив прессекретар президента.

Нагадаємо, нещодавно міністр реінтеграції Олексій Резніков допустив розміщення американських сил ППО в Україні.