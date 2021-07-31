В Запорожье умер депутат областного совета от "Слуги народа"
В Запорожье в возрасте 47 лет скончался депутат областного совета, предприниматель-аграрий Александр Галицин
Об этом сообщила пресс-служба Запорожского облсовета, передает RegioNews.
О смерти Александра Галицына стало известно сегодня, 31 июля. Как сообщают местные СМИ, Галицин проходил курс лечения в областной больнице. Причины смерти не уточняются.
В Запорожском областном совете Александр Галицин был членом комиссии по вопросам строительства, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса.
Напомним, в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта".
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