У Запоріжжі помер депутат обласної ради від "Слуги народу"
У Запоріжжі у віці 47 років помер депутат обласної ради, підприємець-аграрій Олександр Галіцін
Про це повідомила пресслужба Запорізької облради, передає RegioNews.
Про смерть Олександра Галіцина стало відомо сьогодні, 31 липня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Галіцін проходив курс лікування в обласній лікарні. Причини смерті не уточнюють.
У Запорізькій обласній раді Олександр Галіцін був членом комісії з питань будівництва, транспорту, зв'язку і паливно-енергетичного комплексу.
Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".
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