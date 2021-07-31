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31 липня 2021, 16:59 898

У Запоріжжі помер депутат обласної ради від "Слуги народу"

31 липня 2021, 16:59 898
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Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі у віці 47 років помер депутат обласної ради, підприємець-аграрій Олександр Галіцін

Про це повідомила пресслужба Запорізької облради, передає RegioNews.

Про смерть Олександра Галіцина стало відомо сьогодні, 31 липня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Галіцін проходив курс лікування в обласній лікарні. Причини смерті не уточнюють.

У Запорізькій обласній раді Олександр Галіцін був членом комісії з питань будівництва, транспорту, зв'язку і паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

Слуга народа Запоріжжя облрада депутат смерть

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