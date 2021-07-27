В "Слуге народа" рассказали, что Рада рассмотрит на внеочередных заседаниях в августе

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Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 и 24 августа. Нардепы, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован Большой герб.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украина 24

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук 23 августа планируется голосование за постановление, которое инициировал председатель парламента Дмитрий Разумков

"Оно есть на сайте ВР и ее подписали около ста депутатов из разных фракций. Она является призывом к парламентам стран мира, к ассамблеям, к работе на уровне парламентов, которая будет касаться деоккупации Крыма", - пояснила Кравчук в эфире телеканала.

В то же время, на 24 августа повестку дня еще не сформировали. Кравчук допустила, что депутаты рассмотрят законопроект Владимира Зеленского о Большом гербе.

"Кроме того, что это будет торжественное заседание ко Дню независимости, очевидно, может быть проголосован Большой герб. Я думаю, что при наличии положительных сигналов, наберется 300 голосов, то этот вопрос будет выноситься (на голосование - ред.)", - сказала Кравчук.

Напомним, что заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что депутаты могут рассмотреть законопроект Зеленского о Большой герб не раньше сентября.