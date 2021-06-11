В Украине будут судить экс-чиновника Минкультуры
Бывший главный бухгалтер Министерства культуры пойдет под суд из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, которая проводила конкурс на проект Музея Революции Достоинства
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что между министерством и компанией был заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства". Согласно договору общая стоимость услуги составила 2,5 млн гривен за счет государственного бюджета.
Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве под суд пойдет полицейский, который "выбивал" признание в убийстве. Его коллеги были свидетелями таких действий, но ничего не сделали, чтобы остановить.