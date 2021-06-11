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11 июня 2021, 16:59 187

В Украине будут судить экс-чиновника Минкультуры

11 июня 2021, 16:59 187
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Бывший главный бухгалтер Министерства культуры пойдет под суд из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, которая проводила конкурс на проект Музея Революции Достоинства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что между министерством и компанией был заключен договор о предоставлении услуг по организации и проведению Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства". Согласно договору общая стоимость услуги составила 2,5 млн гривен за счет государственного бюджета.

Ведомство осуществило две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на 23 и 52 тыс. евро соответственно. Однако бывший главный бухгалтер ведомства при оплате не проверил сумму, подписал платежное поручение и оплатил на 12 тысяч евро (420 тысяч гривен) больше.

Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве под суд пойдет полицейский, который "выбивал" признание в убийстве. Его коллеги были свидетелями таких действий, но ничего не сделали, чтобы остановить.

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