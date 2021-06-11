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11 червня 2021, 16:59 198

В Україні судитимуть експосадовця Мінкультури

11 червня 2021, 16:59 198
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Колишній головний бухгалтер Міністерства культури піде під суд через надлишкове перерахування 420 тис. грн компанії, яка проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що між міністерством та компанією було укладено договір про надання послуг з організації та проведення Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності". Відповідно договору загальна вартість послуги становила 2,5 млн гривень коштом державного бюджету.

Відомство здійснило дві оплати за вказані послуги в іноземній валюті на 23 та 52 тис. євро відповідно. Однак колишній головний бухгалтер відомства під час оплати не перевірив суму, підписав платіжне доручення і сплатив на 12 тисяч євро (420 тисяч гривень) більше.

Тепер йому загрожує позбавлення волі до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під суд піде поліцейський, який "вибивав" зізнання у вбивстві. Його колеги були свідками таких дій, але нічого не зробили, щоб зупинити.

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