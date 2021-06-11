Колишнього працівника Апарату ВР підозрюють у розтраті бюджетних коштів

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Київська прокуратура повідомила колишньому директору Держбудкомбінату управління справами Апарату Верховної Ради про підозру у розтраті 900 тисяч державних коштів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що підозрюваний та керівник однієї з юридичних осіб уклали договір щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд у смт Баришівка Київської області.

При цьому слідство встановило, що при складанні та підписанні актів підрядник безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору. Це призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тисяч гривень, що підтверджується матеріалами слідства.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення. Також проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання підозрюваного.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області викрили на корупції двох міських голів.