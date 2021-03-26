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26 марта 2021, 12:41 5

На базе "Укроборонпрома" хотят создать новый холдинг

26 марта 2021, 12:41 5
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Планируется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности
Планируется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности
Фото: Википедия
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Корпоратизация "Укроборонпрома" позволит создать в Украине современный оборонный холдинг.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Корпоратизация "Укроборонпрома" и предприятий концерна позволит создать на 100% современный оборонный холдинг, который принципиально будет отличаться от нынешней модели управления. Для нас это чрезвычайно важно для трансфера технологий, для доступа к международным финансовым рынкам и для создания совместных проектов и программ с нашими международными партнерами", - сказал он.

Также он надеется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который откроет для оборонно-промышленного комплекса новые возможности.

"Мы ожидаем, что правки не будут токсичными, что законопроект сохранит ту ценностную рамку, которая закладывалась с самого начала. Эта ценностная рамка это, в первую очередь, современная система корпоративного управления государственным оборонным комплексом", - сказал он.

По его словам, этот закон станет отличным предохранителем от коррупционных рисков и прямого политического влияния.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" ликвидируют до конца июня.

Украина бизнес закон Укроборонпром Юрий Гусев

 
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