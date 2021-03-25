Рада розгляне вибори мера Харкова і припинення повноважень нардепів - Качура
Депутати планують зібратися на два позачергових засідання
Депутати планують зібратися на два позачергових засідання
30 березня народні обранці проведуть два позачергових пленарних засідання Верховної Ради, під час яких планують розглянути питання призначенні виборів мера Харкова та засудити дії активістів під стінами Офісу президента.
Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу” та заступник голови комітету Ради з питань державної влади Олександр Качура, передає RegioNews.
За його словами, під час першого позачергового засідання, яке ініціюють депутати, будуть розглянуті:
- Проєкт постанови про призначення позачергових виборів мерів Харкова і села Шегині;
- Проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;
- Доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом президента і проєкт постанови про засудження подій на Банковій.
Друге позачергове засідання ініціює Президент. На ньому заплановано розгляд компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів”, - написав Качура.
Нагадаємо, погром під ОП та закони Зеленського: Рада збереться на два засідання 30 березня.
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