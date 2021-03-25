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25 марта 2021, 18:01 80

Выборы в Донецкой области: полиция начала круглосуточно охранять участки

25 марта 2021, 18:01 80
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28 марта там состоятся выборы народного депутата
Фото: Нацполиция
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В Донецкой области работники Нацполиции начали круглосуточно охранять все 112 избирательных участков, поскольку окружная избирательная комиссия №50 получила бюллетени для голосования.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает RegioNews.

Завтра, 26 марта, бюллетени начнут развозить по участкам.

Для охраны избирательной документации и обеспечения правопорядка и безопасности граждан на избирательных участках будет задействовано около 400 человек, среди которых сотрудники спецподразделений КОРД, ТОР и Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в день выборов для оперативного реагирования на нарушения предусмотрено увеличенное количество следственно-оперативных групп, экипажей реагирования патрульной полиции и пеших нарядов полиции.

В полиции рассказали, что с начала избирательного процесса в области было зарегистрировано 31 событие, связанное с возможным нарушением избирательного законодательства. Правоохранители открыли два уголовных дела и составили три админпротокола.

Напомним, СБУ разоблачила "сетку" подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области.

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