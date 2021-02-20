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20 февраля 2021, 14:46 249

Зеленский провел совещание о реинтеграции Донбасса и дал ряд поручений

20 февраля 2021, 14:46 249
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Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности
Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский сегодня утром провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Об этом сообщил Офис президента Украины, пишет RegioNews.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования к нормам и стандартам НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали главные задачи по Донбассу.

Украина военные президент армия ВСУ

 
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