Зеленский провел совещание о реинтеграции Донбасса и дал ряд поручений

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности

Офис президента

Президент Владимир Зеленский сегодня утром провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

Об этом сообщил Офис президента Украины, пишет RegioNews.

Для укрепления украинской армии и доведения ее функционирования к нормам и стандартам НАТО президент поручил Министерству обороны разработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

Зеленский настоял на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил высокой зарплатой. Он также призвал выработать четкую программу обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Кроме того, на совещании обсудили развитие стратегических отраслей промышленности. Глава государства поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере и предоставить план развития космической отрасли Украины.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали главные задачи по Донбассу.