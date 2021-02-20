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20 лютого 2021, 14:46 314

Зеленський провів нараду щодо реінтеграції Донбаса й дав низку доручень

20 лютого 2021, 14:46 314
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Крім того, на нараді обговорили розвиток стратегічних галузей промисловості
Крім того, на нараді обговорили розвиток стратегічних галузей промисловості
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський сьогодні зранку провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій та розбудови потужної системи нацбезпеки та оборони. На нараді глава держави дав низку доручень Міноборони.

Про це повідомив Офіс президента України, пише RegioNews.

Для зміцнення української армії та доведення її функціонування до норм та стандартів НАТО президент доручив Міністерству оборони напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, а також терміни розбудови професійної армії.

Зеленський наполіг на забезпеченні всіх категорій військовослужбовців Збройних сил високою зарплатою. Він також закликав напрацювати чітку програму забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

Крім того, на нараді обговорили розвиток стратегічних галузей промисловості. Глава держави поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері та надати план розвитку космічної галузі України.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли головні задачі щодо Донбасу.

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