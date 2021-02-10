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10 февраля 2021, 10:59 4

У президента создали "тройки" для исполнения его обещаний

10 февраля 2021, 10:59 4
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Встречи в "тройках" проходят или очно, или онлайн
Встречи в "тройках" проходят или очно, или онлайн
Офис президента
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Во власти решили создать так называемые " спасательные "тройки", которые должны выработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и соответственно поднять его рейтинг.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

""Тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента", - сообщил источник издание.

По словам собеседников УП, встречи в "тройках" проходят либо очно, либо онлайн. На каком-то этапе к ним может подключаться и премьер Денис Шмыгаль.

В частности, есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая – в общем, "троек" примерно столько, сколько комитетов в Раде (ВР 23 комитеты – ред.). На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и парламент.

Модерировать работу "троек", контролировать написание законов и проследить за их рассмотрением в Раде должен вице-спикер и представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Отмечается, что в работу "троек" никак не включен спикер Рады Дмитрий Разумков.

По словам собеседников УП, все это делается еще и для того, чтобы Стефанчук, которого Зеленский хотел бы видеть в кресле Разумкова, интегрировался в цепочку принятия решений в государстве и таким образом получил карьерный трамплин для поднятия в парламентской иерархии.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, считает ли президент своим конкурентом Разумкова.

Украина Офис президента Верховная Рада президент парламент

 
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