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Известная актриса Вера Фармига всегда публично поддерживала Украину. На этот раз появилось видео, где она поет легендарную "Красную руту"

Об этом рассказал фронтмен Gogol Bordello Евгений Гудзь, передает RegioNews.

Музыкант отметил, что "Червона рута" - это та украинская песня, которая всегда дарит заряд приподнятого настроения. На видео можно увидеть, что вместе с ним песню на сцене поет американская актриса Вера Фармига.

Справка . Вера Фармига – американская актриса украинского происхождения. Среди ее фильмографии такие популярные фильмы как "Заклятие", "Возвращение в рай", а также "Высшее небо", за который она была номинирована на премию "Оскар".

Актриса еще в 2014 году поддержала украинский народ во время Евромайдана, публично выразив солидарность с демонстрантами. С начала полномасштабной войны Вера активно поддерживает Украину и высказывается против российской агрессии. По ее словам, она гордится своим украинским происхождением.