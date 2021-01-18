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Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
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18 января 2021, 18:15 4

Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел

18 января 2021, 18:15 4
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 18 января, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, January 18, 2021

Напомним, 17 января боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов.

ООС Украина боевики военные обстрелы
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