Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
В течение текущих суток, 18 января, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сводке ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра.
О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, January 18, 2021
Напомним, 17 января боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов.