Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - лише один обстріл
Протягом поточної доби, 18 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Як пише RegioNews, про це йдеться у зведенні ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік наших позицій з міномета 82-го калібру.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, January 18, 2021
Нагадаємо, 17 січня бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів.