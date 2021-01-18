В Харькове перенесли суд касательно "проспекта Жукова"
Это произошло из-за того, что судья ушел в отпуск
Это произошло из-за того, что судья ушел в отпуск
Заседание второго Харьковского апелляционного админсуда относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова не состоялось - судья ушел в отпуск.
Об этом сообщила секретарь суда Анна Олейник, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Судья Игорь Чалый находится в срочной отпуске по семейным обстоятельствам. Об этом стало известно перед заседанием", - сказала Олейник.
По ее словам, новая дата суда еще не определена.
Напомним, 26 февраля 2020 года депутаты Харьковского горсовета переименовали проспект Григоренко в честь Жукова.
Почти сразу Институт нацпамяти назвал незаконным переименование проспекта в Харькове.
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