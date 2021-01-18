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18 января 2021, 16:27 3

В Харькове перенесли суд касательно "проспекта Жукова"

18 января 2021, 16:27 3
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Это произошло из-за того, что судья ушел в отпуск
Это произошло из-за того, что судья ушел в отпуск
Рixabay
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українською мовою

Заседание второго Харьковского апелляционного админсуда относительно переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова не состоялось - судья ушел в отпуск.

Об этом сообщила секретарь суда Анна Олейник, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Судья Игорь Чалый находится в срочной отпуске по семейным обстоятельствам. Об этом стало известно перед заседанием", - сказала Олейник.

По ее словам, новая дата суда еще не определена.

Напомним, 26 февраля 2020 года депутаты Харьковского горсовета переименовали проспект Григоренко в честь Жукова.

Почти сразу Институт нацпамяти назвал незаконным переименование проспекта в Харькове.

суд Украина Харьков депутат депутаты
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