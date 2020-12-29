09:03  29 декабря
В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19
08:42  29 декабря
Экс-глава ГФС рассказал, откуда у него взялась премия в 1000% оклада
08:11  29 декабря
Ситуация на Донбассе: утром в зоне ООС наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2020, 14:45 12

Впервые за годы независимости: Министерство обороны заключило контракт на поставку трех самолетов Ан-178

29 декабря 2020, 14:45 12
Читайте також українською мовою
Самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих для украинских интересов
Самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих для украинских интересов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны Украины подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178. Впервые за годы независимости украинская армия заказывает отечественные самолеты.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, пишет RegioNews.

Отмечается, что новые военно-транспортные самолеты Ан-178 в Вооруженных силах будут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - заявил на подписании меморандума президент Владимир Зеленский.

Он также заявил, что ждет от "Антонова" комплексный план по восстановлению и усилению кадрового потенциала. Кроме того, Зеленский предложил правительству в 2021 году создать украинского авиаперевозчика, который будет использовать самолеты "Антонова".

Напомним, 5 ноября в ГП "Антонов" появился новый руководитель. Им стал Сергей Бычков, который ранее занимал должность вице-президента – исполнительного директора госпредприятия.

Украина Офис президента Минобороны самолет контракт
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Дело Татарова: почему Банковая проигрывает
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »