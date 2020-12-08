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08 декабря 2020, 16:53 4

В этом году до сих пор не подали отчеты около 120 партий, - НАПК

08 декабря 2020, 16:53 4
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На сегодня последним днем для подачи отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года
На сегодня последним днем для подачи отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года
Фото из открытых источников
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Ни одного отчета за 2020 год до сих пор не подали 119 политических партий.

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, по состоянию на 1 декабря поступило 511 отчетов политических партий за 2020 год: за І квартал - 242 отчеты, за II квартал - 187, за III квартал - 82.

"Только 242 партии подали отчеты за этот год. В целом, по данным Министерства юстиции, в Украине зарегистрировано 361 политическую партию, 12 из которых были созданы в этом году", - говорится в сообщении.

В 2019 году свои отчеты подали 275 партий, а 72 партии так и не отчитались о своей деятельности в этом году.

В НАПК отметили, что конечная дата представления отчета в этом году даже за І квартал еще не наступило, ведь в марте Верховная Рада приняла закон, в котором говорится о том, что партии должны представить отчеты по 2020 год не позднее 40 дней после окончания мероприятий для предотвращения распространения COVID-19.

Таким образом, на сегодня последним днем для подачи отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года.

В Нацагентстве уточнили, что уже проверили 406 отчетов партий, представленных за этот год, и призвали партии медлить с представлением отчетов, чтобы избежать организационных проблем.

Напомним, в октябре сообщалось, что "Слуга народа" единственная из партий не обнародовала финансовый отчет.

Украина политика партия НАПК отчет
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