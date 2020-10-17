Місцеві вибори: поліція відкрила 24 нові провадження через порушення виборчого процесу

Всього за добу надійшло 256 заяв та повідомлень про порушення

Всього за добу надійшло 256 заяв та повідомлень про порушення

Фото: з відкритих джерел

Упродовж останньої доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 24 кримінальних правопорушень. Загальна кількість відкритих кримінальних проваджень складає 388 кримінальних правопорушень: 192 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 196 – пов’язані з виборчим процесом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.

Зазначається, що упродовж доби до поліції надійшло 256 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано 36 – у місті Києві, 29 – у Київській, 24 – у Дніпропетровській, 22 – у Донецькій, 15 – в Одеській, 14 - у Харківській, 13 – у Миколаївській, по 10 – у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській, по 8 - у Волинській, Кіровоградській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

За весь час виборчої кампанії складено 1286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що у місті Бахмут Донецької області правоохоронці зафіксували підкуп виборців на користь одного із кандидатів.