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17 жовтня 2020, 12:41

Місцеві вибори: поліція відкрила 24 нові провадження через порушення виборчого процесу

17 жовтня 2020, 12:41
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Всього за добу надійшло 256 заяв та повідомлень про порушення
Всього за добу надійшло 256 заяв та повідомлень про порушення
Фото: з відкритих джерел
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Упродовж останньої доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 24 кримінальних правопорушень. Загальна кількість відкритих кримінальних проваджень складає 388 кримінальних правопорушень: 192 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 196 – пов’язані з виборчим процесом. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.

Зазначається, що упродовж доби до поліції надійшло 256 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано 36 – у місті Києві, 29 – у Київській, 24 – у Дніпропетровській, 22 – у Донецькій, 15 – в Одеській, 14 - у Харківській, 13 – у Миколаївській, по 10 – у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській, по 8 - у Волинській, Кіровоградській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

За весь час виборчої кампанії складено 1286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що у місті Бахмут Донецької області правоохоронці зафіксували підкуп виборців на користь одного із кандидатів.

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