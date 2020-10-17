Місцеві вибори: поліція відкрила 24 нові провадження через порушення виборчого процесу
Упродовж останньої доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 24 кримінальних правопорушень. Загальна кількість відкритих кримінальних проваджень складає 388 кримінальних правопорушень: 192 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 196 – пов’язані з виборчим процесом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.
Зазначається, що упродовж доби до поліції надійшло 256 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Найбільше повідомлень зафіксовано 36 – у місті Києві, 29 – у Київській, 24 – у Дніпропетровській, 22 – у Донецькій, 15 – в Одеській, 14 - у Харківській, 13 – у Миколаївській, по 10 – у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській, по 8 - у Волинській, Кіровоградській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.
За весь час виборчої кампанії складено 1286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.
Раніше повідомлялось, що у місті Бахмут Донецької області правоохоронці зафіксували підкуп виборців на користь одного із кандидатів.