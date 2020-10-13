14:21  13 октября
КПВВ "Станица Луганская" в октябре приостановит работу на две недели
13:43  13 октября
Власти Франковска и Черновцов также не будут отправлять школьников на досрочные каникулы
08:13  13 октября
Ситуация в ООС: зафиксировано семь нарушений режима "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
13 октября 2020, 14:58

Зеленский в Одессе: президента встретили пикетом против коррупции в морской отрасли

13 октября 2020, 14:58
Читайте також українською мовою
Украинский президент приехал туда с польским коллегой Анджеем Дудой
Украинский президент приехал туда с польским коллегой Анджеем Дудой
Офис президента
Читайте також
українською мовою

В Одессе президента Владимира Зеленского встретили пикетом против коррупции в морской отрасли.

Несколько десятков человек собрались в курортной зоне Одессы, возле одного из отелей, куда прибыли Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, информирует RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Люди в парадной морской форме, в защитных масках держали плакаты: "Моряки - в плену коррупции", "Нет взятки - нет диплома", "Моряк больше не будет молчать!", "Коррупция в сфере дипломирования моряков!" и тому подобное.

Как объяснили журналистам организаторы акции, ее цель - обратить внимание к коррупции в Министерстве инфраструктуры, Морской администрации, Квалификационной комиссии, Капітанії и других учреждениях, причастных к выдаче документов морякам.

Отмечается, что ранее участники акции направили открытое письмо президенту Украины с просьбой вмешаться и решить проблему, которая сегодня, как утверждают участники протеста, привела к коллапсу в сфере.

"Но обращение не было услышано. К сожалению, все просьбы о встрече президента с представителями морского актива были проигнорированы", - заявили организаторы.

Участники пикета хотят пройти маршем по улицам города в парадной форме с указанными лозунгами.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

президент Одесса моряки визит коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »