Зеленский в Одессе: президента встретили пикетом против коррупции в морской отрасли

Украинский президент приехал туда с польским коллегой Анджеем Дудой

Украинский президент приехал туда с польским коллегой Анджеем Дудой

Офис президента

В Одессе президента Владимира Зеленского встретили пикетом против коррупции в морской отрасли.

Несколько десятков человек собрались в курортной зоне Одессы, возле одного из отелей, куда прибыли Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, информирует RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Люди в парадной морской форме, в защитных масках держали плакаты: "Моряки - в плену коррупции", "Нет взятки - нет диплома", "Моряк больше не будет молчать!", "Коррупция в сфере дипломирования моряков!" и тому подобное.

Как объяснили журналистам организаторы акции, ее цель - обратить внимание к коррупции в Министерстве инфраструктуры, Морской администрации, Квалификационной комиссии, Капітанії и других учреждениях, причастных к выдаче документов морякам.

Отмечается, что ранее участники акции направили открытое письмо президенту Украины с просьбой вмешаться и решить проблему, которая сегодня, как утверждают участники протеста, привела к коллапсу в сфере.

"Но обращение не было услышано. К сожалению, все просьбы о встрече президента с представителями морского актива были проигнорированы", - заявили организаторы.

Участники пикета хотят пройти маршем по улицам города в парадной форме с указанными лозунгами.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши примут участие в работе украинско-польского экономического форума.