Зеленський в Одесі: президента зустріли пікетом проти корупції в морській галузі

Український президент приїхав туди з польським колегою Анджеєм Дудою

Український президент приїхав туди з польським колегою Анджеєм Дудою

Офіс президента

В Одесі президента Володимира Зеленського зустріли пікетом проти корупції в морській галузі.

Кілька десятків людей зібралися в курортній зоні Одеси, біля одного з готелів, куди прибули Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда, інформує RegioNews з посиланням на УНІАН.

Люди в парадній морській формі, в захисних масках тримали плакати: "Моряки - в полоні корупції", "Немає хабаря - немає диплома", "Моряк більше не буде мовчати!", "Корупція у сфері дипломування моряків!" тощо.

Як пояснили журналістам організатори акції, її мета - звернути увагу до корупції в Міністерстві інфраструктури, Морській адміністрації, Кваліфікаційній комісії, Капітанії та інших інституціях, причетних до видачі документів морякам.

Зазначається, що раніше учасники акції направили відкритого листа президенту України з проханням втрутитися і розв'язати проблему, яка сьогодні, як стверджують учасники протесту, призвела до колапсу у сфері.

"Але звернення не було почуто. На жаль, всі прохання про зустріч президента з представниками морського активу були проігноровані", - заявили організатори.

Учасники пікету хочуть пройти маршем вулицями міста в парадній формі із зазначеними гаслами.

Раніше повідомлялося, що президенти України й Польщі візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.