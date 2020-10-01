Полиция начала проверку информации относительно возможного нападения на нардепа Лероса
Основанием для расследования стало заявление нардепа
Основанием для расследования стало заявление нардепа
По факту заявления народного депутата Украины Гео Лероса Национальная полиция начала проверку по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.
Как передает RegioNews, об этом в комментарии УП заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.
В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управления Нацполиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка", – сказал Тракало.
Напомним, народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.
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