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01 октября 2020, 09:44 2

Полиция начала проверку информации относительно возможного нападения на нардепа Лероса

01 октября 2020, 09:44 2
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Основанием для расследования стало заявление нардепа
Основанием для расследования стало заявление нардепа
Фото: из открытых источников
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По факту заявления народного депутата Украины Гео Лероса Национальная полиция начала проверку по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии УП заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управления Нацполиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка", – сказал Тракало.

Напомним, народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

депутаты полиция угроза Гео Лерос Слуга народа
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