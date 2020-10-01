Полиция начала проверку информации относительно возможного нападения на нардепа Лероса

Основанием для расследования стало заявление нардепа

Основанием для расследования стало заявление нардепа

Фото: из открытых источников

По факту заявления народного депутата Украины Гео Лероса Национальная полиция начала проверку по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии УП заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управления Нацполиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка", – сказал Тракало.

Напомним, народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.