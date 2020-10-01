Поліція почала перевірку інформації щодо можливого нападу на нардепа Лероса

Підставою для розслідування стала заява нардепа

Підставою для розслідування стала заява нардепа

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Як передає RegioNews, про це в коментарі УП заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка", – сказав Тракало.

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.