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01 жовтня 2020, 09:44 2

Поліція почала перевірку інформації щодо можливого нападу на нардепа Лероса

01 жовтня 2020, 09:44 2
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Підставою для розслідування стала заява нардепа
Підставою для розслідування стала заява нардепа
Фото: з відкритих джерел
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За фактом заяви народного депутата України Гео Лероса Національна поліція почала перевірку щодо погрози насильством стосовно державного діяча.

Як передає RegioNews, про це в коментарі УП заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка", – сказав Тракало.

Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

депутати поліція погроза Гео Лерос Слуга народа
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