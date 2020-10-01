Поліція почала перевірку інформації щодо можливого нападу на нардепа Лероса
Підставою для розслідування стала заява нардепа
Підставою для розслідування стала заява нардепа
За фактом заяви народного депутата України Гео Лероса Національна поліція почала перевірку щодо погрози насильством стосовно державного діяча.
Як передає RegioNews, про це в коментарі УП заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.
У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка", – сказав Тракало.
Нагадаємо, народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.
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