17:20  25 августа
В предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий
15:29  25 августа
Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии – СМИ
19:01  25 августа
В зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных - штаб
UA | RU
UA | RU
25 августа 2020, 17:38 3

Президенту НААН Гадзалу отменили подозрение: что известно

25 августа 2020, 17:38 3
Читайте також українською мовою
Также подозрения отменили ряду должностных лиц НААН
Также подозрения отменили ряду должностных лиц НААН
Читайте також
українською мовою

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение в причастности к завладению особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины президенту НААН Ярославу Гадзалу.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и САП, передает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

"В отношении запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 3 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - говорится в сообщении.

Также подозрения отменили директору Института садоводства НААН Игорю Гринику; первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Игорю Ибатуллину; вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолий Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Есть. Таирова НААН Вячеславу Власову.

Сообщается, что в САП подтвердили закрытие производства в части объявленных подозрений. Вместе с тем там отметили, что следствие по делу продолжается.

Напомним, НАБУ проверит 5 бывших нардепов из-за компенсации за жилье.

САП подозрение криминал криминальное дело следствие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »