Президенту НААН Гадзалу отменили подозрение: что известно

Также подозрения отменили ряду должностных лиц НААН

Также подозрения отменили ряду должностных лиц НААН

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и САП, передает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

"В отношении запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 3 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - говорится в сообщении.

Также подозрения отменили директору Института садоводства НААН Игорю Гринику; первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Игорю Ибатуллину; вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолий Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Есть. Таирова НААН Вячеславу Власову.

Сообщается, что в САП подтвердили закрытие производства в части объявленных подозрений. Вместе с тем там отметили, что следствие по делу продолжается.

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