Президенту НААН Гадзалу скасували підозру: що відомо

Також підозри скасували низці посадовців НААН

Також підозри скасували низці посадовців НААН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозру у причетності до заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України президенту НААН Ярославу Гадзалу.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро та САП, передає RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

"Стосовно запитуваних у запиті осіб прокурором у кримінальному провадженні 18 травня ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)", - йдеться у повідомленні.

Також підозри скасували директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику; першому проректору Національного університету біоресурсів і природокористування Ігорю Ібатулліну; віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову.

Повідомляється, що у САП підтвердили закриття провадження в частині оголошених підозр. Разом з тим, там відзначили, що слідство у справі триває.

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