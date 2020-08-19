Политтехнологи оценили шансы "слуг" на местных выборах в крупных городах

На выборах "Слуга народа" будет пытаться договориться с действующими мэрами

На выборах "Слуга народа" будет пытаться договориться с действующими мэрами

Фото: из открытых источников

В крупных городах Украины у "слуг" нет сильных кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим главам. Поэтому мэры большинства крупных городов имеют большие шансы вновь переизбраться и остаться на должностях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале РБК-Украина.

По мнению политтехнолога Константина Бондаренко, кроме Киева, в Украине есть еще несколько стратегически важных городов, вокруг которых вращается большая политика, а также формируется всеукраинский бюджет.

Это Львов, Винница, Днепр, Харьков, Одесса, Мариуполь и Запорожье. Фактически во всех этих городах действующие мэры, скорее всего, останутся на своих должностях", - отметил он.

Как считает политтехнолог, "Слуга народа" будет пытаться договориться с действующими мэрами, поэтому предоставляет им неформальную поддержку. Например, выдвигает против них слабых кандидатов, чтобы в результате они совместно сформировали большинство в совете.

"Возможно, в этих договоренностях политсила Зеленского будет претендовать на должность секретаря горсовета. Другое дело, я думаю, что в большинстве случаев эти предварительные договоренности могут быть нарушены сразу после выборов", - предполагает он.

Кроме того, еще менее оптимистичные прогнозы делает политтехнолог Денис Богуш, ведь по его мнению, избиратели, с одной стороны, устали от старых политиков, но и к новым они относятся достаточно скептически.

В этой ситуации СН в каких-то регионах страны может взять около 20%, но в большинстве регионов, я думаю, она не пройдет в советы. Сейчас у нее падает рейтинг, а к октябрю это падение только усилится", - добавил Богуш.

Ранее сообщалось, что в случае проведения внеочередных выборов в парламент в ближайшее воскресенье, в Раду прошли бы 5 партий. Среди лидеров - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".