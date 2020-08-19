Політтехнологи оцінили шанси "слуг" на місцевих виборах у великих містах

На виборах "Слуга народу" буде намагатися домовитися з чинними мерами

На виборах "Слуга народу" буде намагатися домовитися з чинними мерами

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У великих містах України у "слуг" немає сильних кандидатів, які могли б скласти конкуренцію чинним головам. Тому мери більшості великих міст мають більші шанси переобратися знову і залишитися на посадах.

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі РБК-Украина.

На думку політтехнолога Костянтина Бондаренка, крім Києва, в Україні є ще кілька стратегічно важливих міст, навколо яких обертається велика політика, а також формується всеукраїнський бюджету.

Це Львів, Вінниця, Дніпро, Харків, Одеса, Маріуполь і Запоріжжя. Фактично у всіх цих містах діючі мери, швидше за все, залишаться на своїх посадах", - зазначив він.

Як вважає політтехнолог, "Слуга народу" буде намагатися домовитися з чинними мерами, тому надає їм неформальну підтримку. Наприклад, висуває проти них слабких кандидатів, щоб у результаті вони спільно сформували більшість у раді.

"Можливо, у цих домовленостях політсила Зеленського буде претендувати на посаду секретаря міськради. Інша справа, я думаю, що в більшості випадків ці попередні домовленості можуть бути порушені відразу після виборів", - припускає він.

Крім того, ще менш оптимістичні прогнози робить політтехнолог Денис Богуш, адже на його думку, виборці, з одного боку, втомилися від старих політиків, але і до нових вони ставляться досить скептично.

У цій ситуації СН в якихось регіонах країни може взяти близько 20%, але у більшості регіонів, я думаю, вона не пройде до ради. Зараз у неї падає рейтинг, а до жовтня це падіння тільки посилиться", - додав Богуш.

Раніше повідомлялося, що в разі проведення позачергових виборів до парламенту у найближчу неділю, у Раду пройшли б 5 партій. Серед лідерів - "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".