Деркач за публикацию "пленок" получил обратно под контроль "Энергоатом", - нардеп

В 2000-х годах Деркач уже пытался взять атомную энергетику страны под контроль

В 2000-х годах Деркач уже пытался взять атомную энергетику страны под контроль

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Как сообщает RegioNews, об этом заявил у себя в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"С Андреем Деркачем рассчитались за его позорные "пленки", которые уже даже разведка США назвала вмешательством в избирательный процесс в Америке. Чем? "Энергоатомом"! Деркач всегда был неравнодушен к атомной энергетике. И теперь благодарные "заказчики" вернули ему контроль над НАЭК "Энергоатом". Все просто — приближенный к нему юрист, и говорят, его крестник — Герман Галущенко — назначен вице-президентом компании. Это тот самый Галущенко, который в 2013 году, при Януковиче, уже возглавлял юридическое подразделение "Энергоатома". Правда, недолго, где-то полгода, однако успел за это время проиграть суд в пользу российских фирм, которым украинская атомная генерация заплатила 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Решение принималось в Санкт-Петербурге, в российском Арбитраже", — написал Арьев.

По его словам, есть свидетельства, что назначение Германа Галущенко лично лоббировал помощник Зеленского Сергей Шефир.

"Таким образом, возвращение человека Деркача в "Энергоатом" стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача"… Если вспомнить, что в 2000-х Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, чтобы потом ее приватизировать, то становится понятно, зачем сейчас "Энергоатом" фактически доводят до банкротства. Тогда при президентстве Ющенко удалось остановить этот сценарий. В правительстве финансовые злоупотребления Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. И вот — второе пришествие Деркача", — подчеркнул депутат.

В своем заявлении Арьев ссылается на британские СМИ: "Они хотели найти человека в "Энергоатом", что сыграет роль "свадебного генерала", который будет руководителем на бумаге, но будет делать то, что ему сказали. Все стратегические решения фактически принимаются российским офицером КГБ Андреем Деркачем и пророссийским персонажем Сергеем Шефиром, то есть в самом "Энергоатоме" сейчас команда "марионеток", лояльная только к России. Президент Зеленский, который не понимает вопросы государственной администрации, согласился на пророссийский сценарий развития ядерной энергетики, ожидая быстрого улучшения. Президент Зеленский, который не понимает вопросы государственной администрации, согласился на пророссийский сценарий развития ядерной энергетики, ожидая быстрого улучшения".

По словам нардепа, назначение Василия Володина главой Киевской ОГА — "это тоже часть схемы "захода" Деркача в атомную энергетику". Ведь именно Киевской области принадлежит Чернобыльская зона отчуждения. Здесь совместно с американской компанией Holtec International реализуется ключевой для сокращения "атомной" зависимости от России проект — Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

"Объект должен быть введен в эксплуатацию к концу года, но после отставки с поста президента "Энергоатома" Недашковского с декабря 2019 работы на строительстве практически остановлены. Таким образом Россия снова усиливает свои позиции на рынке атомной энергетики Украины. Таким образом из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украины вынуждена каждый год тратить до 200 млн долларов США на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива на территории России. На госпредприятие "Изотоп", которое занимается ионизирующими источниками излучения, тоже вроде завели людей Андрея Деркача", — добавил Арьев. "В общем, картина ужасная. Деркач получил нормальную такую компенсацию за сфальсифицированные пленки и подрыв позиций Украины. Ему, человеку близкому к РФ, безразлично, что его фамилия фигурирует в отчете американской контрразведки. А вот Украина получила лишь неприятности со стратегическим партнером. Глупость и недальновидность власти Зеленского, которая еще и наградила Деркача за многоуровневую спецоперацию российских спецслужб контролем за сферой, в которой Москва давно искала подход. Хотя, чем дальше, тем я все менее считаю, что это лишь глупость и недальновидность", — подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что Офис президента готовит законопроект, который сделает преступлением обнародование тайных разговоров топ-чиновников.