Деркач за публікацію "плівок" отримав назад під контроль "Енергоатом", - нардеп

У 2000-х роках Деркач вже намагався взяти атомну енергетику країни під контроль

У 2000-х роках Деркач вже намагався взяти атомну енергетику країни під контроль

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Як повідомляє RegioNews, про це заявив у себе в Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.

"З Андрієм Деркачем розрахувалися за його ганебні "плівки", які вже навіть розвідка США назвала втручанням у виборчий процес в Америці. Чому? "Енергоатомом"! Деркач завжди був небайдужий до атомної енергетики. І тепер вдячні "клієнти" повернули йому контроль над НАЕК "Енергоатом". Все просто — наближена до нього юрист, і кажуть, його хрещеник — Галущенко Герман — призначений віцепрезидентом компанії. Це той самий Галущенко, який в 2013 році, при Януковичі, вже очолював юридичний підрозділ "Енергоатому". Правда, недовго, десь пів року, однак встиг за цей час програти суд на користь російських фірм, яким українська атомна генерація заплатила 28 мільйонів доларів за штучно нараховані борги. Рішення приймалося в Санкт-Петербурзі, в російському Арбітражі", — написав Ар'єв.

За його словами, є свідчення, що призначення Германа Галущенко особисто лобіював помічник Зеленського Сергій Шефір.

"Таким чином, повернення людини Деркача в "Енергоатом" стало своєрідним "гонораром" за публікації фейкових "плівок Деркача"... Якщо згадати, що в 2000-х Деркач вже намагався взяти всю атомну енергетику під контроль, щоб потім її приватизувати, то стає зрозуміло, навіщо зараз "Енергоатом" фактично доводять до банкрутства. Тоді при президентстві Ющенка вдалося зупинити цей сценарій. В уряді фінансові зловживання Деркача оцінювали в 3,6 млрд грн. І ось — друге пришестя Деркача", — підкреслив депутат.

У своїй заяві він посилається на британські ЗМІ: "Вони хотіли знайти людину у "Енергоатом", який зіграє роль "весільного генерала", який буде керівником на папері, але буде робити те, що йому сказали. Всі стратегічні рішення фактично приймаються російським офіцером КДБ Андрієм Деркачем і проросійським персонажем Сергієм Шефіром, тобто в самому "Енергоатомі" зараз команда "маріонеток", лояльна тільки до Росії. Президент Зеленський, який не розуміє питання державної адміністрації, погодився на проросійський сценарій розвитку ядерної енергетики, очікуючи швидкого поліпшення. Президент Зеленський, який не розуміє питання державної адміністрації, погодився на проросійський сценарій розвитку ядерної енергетики, очікуючи швидкого поліпшення".

За словами нардепа, призначення Василя Володіна головою Київської ОДА — "це теж частина схеми "заходу" Деркача в атомну енергетику". Адже саме Київської області належить Чорнобильська зона відчуження. Тут спільно з американською компанією Holtec International реалізується ключовою для скорочення "атомної" залежно від Росії проєкт — Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

"Об'єкт повинен бути введений в експлуатацію до кінця року, але після відставки з поста президента "Енергоатому" Недашковського з грудня 2019 роботи на будівництві практично зупинені. Таким чином Росія знову посилює свої позиції на ринку атомної енергетики України. Таким чином з-за відсутності власного централізованого сховища України змушена щороку витрачати до 200 млн доларів США на оплату послуг з вивезення та перероблення відпрацьованого ядерного палива на території Росії. На держпідприємство "Ізотоп", яке займається іонізуючими джерелами випромінювання, теж ніби завели людей Андрія Деркача", — додав Ар'єв.

"Загалом, картина жахлива. Деркач отримав нормальну таку компенсацію за сфальсифіковані плівки і підрив позицій України. Йому, людині близькій до РФ, байдуже, що його прізвище фігурує у звіті американської контррозвідки. А ось Україна отримала лише неприємності зі стратегічним партнером. Дурість і недалекоглядність влади Зеленського, яка ще й нагородила Деркача за багаторівневу спецоперацію російських спецслужб контролем за сферою, в якій Москва давно шукала підхід. Хоча, чим далі, тим я все менш вважаю, що це лише дурість і недалекоглядність", — підсумував нардеп.

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