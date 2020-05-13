Трофимов объяснил, почему верит в успех правительства Шмыгаля

Шмыгаль очень хорошо себя проявил на должности главы Ивано-Франковской области

Шмыгаль очень хорошо себя проявил на должности главы Ивано-Франковской области

Об этом в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов.

В частности, на вопрос Гордона: "Правда ли, что Денис Шмыгаль стал премьер-министром после того, как к Владимиру Зеленского его привели вы?" он ответил: "Это моя зона ответственности - главы облгосадминистраций. Он был главой Ивано-Франковской области, где очень хорошо себя проявил, и вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек".

На уточняющий вопрос, является ли Шмыгаль его креатурой, Трофимов ответил: "Мы его также, как и многих кандидатов, нашли путем собеседования. Он просто был в вертикали Президента, поэтому для Президента понятный человек".

"Из-за короновируса, что будет с украинской экономикой даже сложно предположить. Сможет ли Шмыгаль, не имеющий такого мощного бэк-граунда и опыта управления государством, вытащить Украину из кризиса?" - спросил Гордон. На что Трофимов ответил: "Прямо буквально после его назначения у нас была возможность общаться с Денисом Анатольевичем тет-а-тет, и я задал ему вопрос: а что вы хотите? Достаточно неожиданное назначение, это не было для него каким-то планом, и я задал этот вопрос, потому что мне было важно понимать, как мы двигаемся, как взаимодействуем. Он достаточно четко и быстро ответил. Сказал: "хороший вопрос", видно, что он не готовился, но сразу обозначил две задачи: первое – сохранить максимальное количество жизней, это задача номер один, потому что как раз пандемия набирала очень активно обороты, и второе – это экономика, повышение уровня жизни людей. Других задач он не обозначал для себя. Многие вопросы подхватили, выровняли отношения с МВФ… Я считаю, что получится, я на это очень рассчитываю. Кризис - это следующий, может быть более серьезный вызов, чем пандемия".

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.