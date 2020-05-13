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13 мая 2020, 12:11 4

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу – да

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13 мая 2020, 12:11 4
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Сергей Трофимов прокомментировал слухи о возможной замене Андрея Ермака на посту главы ОП
Фото: pravda.com.ua
Сергей Трофимов прокомментировал слухи о возможной замене Андрея Ермака на посту главы ОП

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов не откажется занять должность руководителя, если Владимир Зеленский ему предложит.

Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Так, Трофимов на вопрос Гордона о том, что "ходят активные слухи, что скоро вы смените Андрея Ермака на посту главы Офиса Президента? Это так или нет?" ответил: "Это слухи, я не стремлюсь занять место главы Офиса и сменить Ермака. Эта опция за Президентом. Он для себя принимает решение, кто является более эффективным главой Офиса".

На уточняющий вопрос Гордона, согласится ли Трофимов возглавить Офис Президента, если ему предложит сам Владимир Зеленский, первый замглавы ОП ответил утвердительно.

"Если он предложит вам этот пост, вы согласитесь? (ред. – Дмитрий Гордон) Да. Вы готовы к этому? (ред. – Дмитрий Гордон) Не знаю, со стороны виднее. Это очень важный момент, здесь не должно быть какого-то шапкозакидательства. Должна быть какая-то ценность в этом решении. Если я буду справляться лучше или от этого будет какой-то результат, ну слава Богу. Но я еще не выполнил ту часть работы, которой занят. Я еще ее не довел до того состояния, в котором хотелось бы видеть и быть спокойным, и передать, и сказать: я сделал, я старался и у меня получилось", - подчеркнул Сергей Трофимов.

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.


Владимир Зеленский Офис президента президент Сергей Трофимов
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