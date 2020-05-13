Перший заступник голови ОП Сергій Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу – так
Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов не відмовиться зайняти посаду керівника, якщо Володимир Зеленський йому запропонує.
Про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
Так, Трофімов на питання Гордона про те, що "ходять активні чутки, що скоро ви зміните Андрія Єрмака на посаді глави Офісу Президента? Це так чи ні?" відповів: "Це чутки, я не прагну зайняти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція за Президентом. Він для себе приймає рішення, хто є більш ефективним головою Офісу".
На уточнююче питання Гордона, чи погодиться Трофимов очолити Офіс Президента, якщо йому запропонує сам Володимир Зеленський, перший заступник голови ОП відповів ствердно.
"Якщо він запропонує вам цей пост, ви погодитеся? (ред. – Дмитро Гордон) Так. Ви готові до цього? (ред. – Дмитро Гордон) Не знаю, зі сторони видніше. Це дуже важливий момент, тут не повинно бути якогось шапкозакидання. Повинна бути якась цінність у цьому рішенні. Якщо я буду справлятися краще або від цього буде якийсь результат, ну слава Богу. Але я ще не виконав ту частину роботи, якою зайнятий. Я ще її не довів до того стану, в якому хотілося б бачити і бути спокійним, і передати, і сказати: я зробив, я старався і у мене вийшло", - підкреслив Сергій Трофімов.
Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". В даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.
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