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04 марта 2020, 10:38 3

Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования

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04 марта 2020, 10:38 3
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До того, как стать ректором житомирского "политеха", Виктор Евдокимов был прислужником в Свято-Анастасиевском женском монастыре Московского патриархата
До того, как стать ректором житомирского "политеха", Виктор Евдокимов был прислужником в Свято-Анастасиевском женском монастыре Московского патриархата

Об этом "Первому житомирскому" стало известно из собственных источников, пишет RegioNews.

Сам Виктор Евдокимов отказался комментировать эту информацию.
"Пока я не буду комментировать эту информацию. Когда будет назначение, тогда я все прокомментирую", - сказал Евдокимов.

По информации "Первого житомирского", сейчас ректор имеет тесные отношения с первым заместителем председателя Офиса президента Сергеем Трофимовым.

Напомним, Министерство образования и науки возглавляет Анна Новосад. В начале сентября она попала в скандал, сделав в своей заметке на Facebook9 ошибок.

Также Министерка образования и науки пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 тысяч гривен, на которую она, если захочет ребенка, не сможет ее содержать.

Сегодня Оксана Новосад заявила, что уйдет с должности министра, не желая работать в правительстве без Алексея Гончарука.

Справка: Евдокимов Виктор Валерьевич (15.10.1979 г.р.) - ректор Житомирского государственного технологического университета, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Академии экономических наук Украины.


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