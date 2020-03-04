Ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов може очолити міністерство освіти

До того, як стати ректором житомирського "політеху", Віктор Євдокимов був прислужником у Свято-Анастасіївському жіночому монастирі Московського патріархату

До того, як стати ректором житомирського "політеху", Віктор Євдокимов був прислужником у Свято-Анастасіївському жіночому монастирі Московського патріархату

Про це "Першому житомирському" стало відомо з власних джерел, пише RegioNews.

Сам Віктор Євдокимов відмовився коментувати цю інформацію.

"Поки я не буду коментувати цю інформацію. Коли буде призначення, тоді я все прокоментую", - сказав Євдокимов.

За інформацією "Першого житомирського", зараз ректор має тісні стосунки з першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки очолює Ганна Новосад. На початку вересня вона потрапила у скандал, зробивши у своєму дописі на Facebook 9 помилок.

Також міністерка освіти і науки поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

Сьогодні Оксана Новосад заявила, що піде з посади міністра, бо не хоче працювати в уряді без Олексія Гончарука.



Довідка: Євдокимов Віктор Валерійович (15.10.1979 р.н.) - ректор Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України