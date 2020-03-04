Ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов може очолити міністерство освіти
Про це "Першому житомирському" стало відомо з власних джерел, пише RegioNews.
Сам Віктор Євдокимов відмовився коментувати цю інформацію.
"Поки я не буду коментувати цю інформацію. Коли буде призначення, тоді я все прокоментую", - сказав Євдокимов.
За інформацією "Першого житомирського", зараз ректор має тісні стосунки з першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим.
Нагадаємо, міністерство освіти і науки очолює Ганна Новосад. На початку вересня вона потрапила у скандал, зробивши у своєму дописі на Facebook 9 помилок.
Також міністерка освіти і науки поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 тисяч гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
Сьогодні Оксана Новосад заявила, що піде з посади міністра, бо не хоче працювати в уряді без Олексія Гончарука.
Довідка: Євдокимов Віктор Валерійович (15.10.1979 р.н.) - ректор Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України
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