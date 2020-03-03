В Раде решили цивилизовать украинский лоббизм
В Верховной Раде 2 марта зарегистрировали проект закона "О правовом и прозрачном регулировании деятельности по лоббированию" (г. н. 3059-2). Он должен сделать деятельность лоббистов прозрачной и регламентированной.
Об этом RegioNews сообщил его соавтор, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.
По его словам, лоббистская деятельность является мощной и движущей силой в деятельности власти США, Великобритании и большинства стран Европейского Союза. Однако в Украине попытки установить ее законодательное регулирование постоянно не находят поддержки.
"Сегодня никто не сомневается в том, что в Украине действуют много скрытых лоббистских групп, которые следует выводить из "тени". И само слово "лоббизм" вызывает у общества негативные ассоциации из-за постоянных скандалов", - заявил Андрей Клочко.
Однако, как отмечает народный избранник на самом деле институт лоббирования - это потенциально полезный инструмент, который способен повышать качество законодательства и обеспечивать его стабильность.
"Опыт Великобритании, Германии и Франции показывает, что благодаря лоббистской деятельности общество получает возможность влиять на публичную власть. По сути, это механизм сотрудничества государства с гражданским обществом", - подчеркнул Андрей Клочко.
Председатель парламентского комитета отмечает, что законопроектом предусматривается, в частности, создание Совета субъектов лоббирования и Единого реестра субъектов лоббирования, а также четкое определение источников финансирования таких органов. За нарушение порядка осуществления лоббирования обе стороны процесса будут нести административную и даже уголовную ответственность.
"Мы определили много четких ограничений. Например, что субъектами лоббистской деятельности не смогут быть иностранцы или граждане страны-агрессора, а заказывать такие услуги не смогут госслужащие, народные депутаты и депутаты местных советов", - отметил Андрей Клочко.
Кроме того, по словам парламентария, в документе учтены все уязвимые вопросы, в отношении которых будет действовать запрет осуществления лоббирования. Например, вопросов языка, религии, внесение изменений в Конституцию, и тому подобное.
Отметим, что со времен провозглашения Украиной независимости в Верховную Раду вносились пять различных законопроектов по регулированию института лоббирования (проекты законов "О лоббизме", "О лоббировании", "О публичной адвокации", "О публичных консультациях", "Об обеспечении прозрачности и законности коммуникации с субъектами властных полномочий"). Однако, ни один из них не был принят.
- 11:05 04 марта На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки
- 11:04 04 марта В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
- 11:03 04 марта "Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука