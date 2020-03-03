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03 марта 2020, 18:17 11

В Раде решили цивилизовать украинский лоббизм

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03 марта 2020, 18:17 11
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Целью законопроекта является юридическое закрепление лоббистской деятельности в Украине, который приведет к выводу ее из "тени" и борьбе с коррупцией при разработке или принятии решений, законов и других нормативно-правовых актов
Фото: pravo.ua
Целью законопроекта является юридическое закрепление лоббистской деятельности в Украине, который приведет к выводу ее из "тени" и борьбе с коррупцией при разработке или принятии решений, законов и других нормативно-правовых актов

В Верховной Раде 2 марта зарегистрировали проект закона "О правовом и прозрачном регулировании деятельности по лоббированию" (г. н. 3059-2). Он должен сделать деятельность лоббистов прозрачной и регламентированной.

Об этом RegioNews сообщил его соавтор, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

По его словам, лоббистская деятельность является мощной и движущей силой в деятельности власти США, Великобритании и большинства стран Европейского Союза. Однако в Украине попытки установить ее законодательное регулирование постоянно не находят поддержки.

"Сегодня никто не сомневается в том, что в Украине действуют много скрытых лоббистских групп, которые следует выводить из "тени". И само слово "лоббизм" вызывает у общества негативные ассоциации из-за постоянных скандалов", - заявил Андрей Клочко.

Однако, как отмечает народный избранник на самом деле институт лоббирования - это потенциально полезный инструмент, который способен повышать качество законодательства и обеспечивать его стабильность.

"Опыт Великобритании, Германии и Франции показывает, что благодаря лоббистской деятельности общество получает возможность влиять на публичную власть. По сути, это механизм сотрудничества государства с гражданским обществом", - подчеркнул Андрей Клочко.

Председатель парламентского комитета отмечает, что законопроектом предусматривается, в частности, создание Совета субъектов лоббирования и Единого реестра субъектов лоббирования, а также четкое определение источников финансирования таких органов. За нарушение порядка осуществления лоббирования обе стороны процесса будут нести административную и даже уголовную ответственность.

"Мы определили много четких ограничений. Например, что субъектами лоббистской деятельности не смогут быть иностранцы или граждане страны-агрессора, а заказывать такие услуги не смогут госслужащие, народные депутаты и депутаты местных советов", - отметил Андрей Клочко.

Кроме того, по словам парламентария, в документе учтены все уязвимые вопросы, в отношении которых будет действовать запрет осуществления лоббирования. Например, вопросов языка, религии, внесение изменений в Конституцию, и тому подобное.

Отметим, что со времен провозглашения Украиной независимости в Верховную Раду вносились пять различных законопроектов по регулированию института лоббирования (проекты законов "О лоббизме", "О лоббировании", "О публичной адвокации", "О публичных консультациях", "Об обеспечении прозрачности и законности коммуникации с субъектами властных полномочий"). Однако, ни один из них не был принят.


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