В Винницкой ОГА обсудили изменения в Конституцию

2 марта в помещение Винницкой ОГА состоялась дискуссионная встреча "Конституционное обеспечение децентрализации в Украине – 2020”, на которой представители Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей обсудили детали реформы

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2 марта в помещение Винницкой ОГА состоялась дискуссионная встреча "Конституционное обеспечение децентрализации в Украине – 2020”, на которой представители Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей обсудили детали реформы

Об этом сообщают RegioNews ссылкой на местный источник Коротко.

Во время дискуссии участники обсуждали права, предоставляемые органам местного самоуправления; разделение полномочий между ними и государством;формат партнерства между этими институтами; сроки полномочий органов местного самоуправления.

По результатам обсуждений делагаты должны сформоваты консенсусные положения Конституции Украины и законов, которые помогут завершить реформу децентрализации.

Как стало известно ранее, для успешного завершения реформы децентрализации необходимо укрепить взаимное доверие. На этом отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.