Гончарук и Ермак тайно встретились в киевском ресторане
Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Кристофер Миллер в своем Twitter.
"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу", - написал Миллер.
Также он добавил: "Только что они закончили разговор и поехали. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".
The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything.— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
В свою очередь, журналисту BuzzFeed News Татьяне Козыревой удалось снять для "Украинской правды" видео, как Гончарук и Ермак оставляют ресторан.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷 Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E— Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.
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