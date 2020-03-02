Гончарук и Ермак тайно встретились в киевском ресторане

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились 1 марта в киевском индийском ресторане "Сутра"

Фото: twitter.com/ChristopherJM

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились 1 марта в киевском индийском ресторане "Сутра"

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Кристофер Миллер в своем Twitter.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу", - написал Миллер.

Также он добавил: "Только что они закончили разговор и поехали. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".

The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

В свою очередь, журналисту BuzzFeed News Татьяне Козыревой удалось снять для "Украинской правды" видео, как Гончарук и Ермак оставляют ресторан.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на 1 марта никаких заявлений от Гончарука в Раду не поступало.