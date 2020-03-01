Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков
Об этом, как сообщает RegioNews, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, по состоянию на 1 марта никаких заявлений в Верховую Раду не поступало.
Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.
"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.
Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.
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