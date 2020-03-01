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01 марта 2020, 13:42 17

Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков

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01 марта 2020, 13:42 17
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Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало
Фото: Алексей Гончарук Facebook
Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало

Об этом, как сообщает RegioNews, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 марта никаких заявлений в Верховую Раду не поступало.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.


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