Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало

Фото: Алексей Гончарук Facebook

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало

Об этом, как сообщает RegioNews, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 марта никаких заявлений в Верховую Раду не поступало.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.