Экс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о своем задержании по запросу РФ
Как передает RegioNews, об этом сам Мельничук сообщил на своей странице в Facebook.
"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - заявил он.
По словам Мельничука, он находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.
Напомним, в июне 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Мельничука к уголовной ответственности. Его подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
- 09:47 02 марта Задержание Мельничука в Греции: к экс-комбату "Айдара" прибыл украинский консул
- 09:39 02 марта Коронавирус в мире: растет число больных и выздоровевших
- 09:30 02 марта Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
- 09:19 02 марта На заседании в среду Рада может сменить 4 министра - источник
- 08:56 02 марта Гончарук и Ермак тайно встретились в киевском ресторане
- 08:47 02 марта Боевики вчера били на всех направлениях из запрещенного оружия - штаб
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)