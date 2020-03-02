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02 марта 2020, 08:02 19

Экс-комбат "Айдара" Мельничук заявил о своем задержании по запросу РФ

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02 марта 2020, 08:02 19
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Бывшего комбата батальона "Айдар", народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия
Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar
Бывшего комбата батальона "Айдар", народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия

Как передает RegioNews, об этом сам Мельничук сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - заявил он.

По словам Мельничука, он находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Напомним, в июне 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Мельничука к уголовной ответственности. Его подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.


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