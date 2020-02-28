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28 февраля 2020, 14:02 17

Депутаты одобрили законопроект о всеукраинском референдуме: его проверят международные эксперты

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28 февраля 2020, 14:02 17
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Текст проекта закона о всеукраинском референдуме в ближайшее время будет вынесен для общественного обсуждения в Украине, и его предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия
Фото: flickr
Текст проекта закона о всеукраинском референдуме в ближайшее время будет вынесен для общественного обсуждения в Украине, и его предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, передает RegioNews.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме", - написал он.

По его словам, в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также предоставленный для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия.

Напомним, согласно с полученным КИУ результатами, количество законов, которые были приняты Верховной Радой предыдущего созыва, превышает аналогичные показатели нынешнего парламента.


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