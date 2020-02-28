Депутаты одобрили законопроект о всеукраинском референдуме: его проверят международные эксперты
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, передает RegioNews.
"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме", - написал он.
По его словам, в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также предоставленный для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия.
Напомним, согласно с полученным КИУ результатами, количество законов, которые были приняты Верховной Радой предыдущего созыва, превышает аналогичные показатели нынешнего парламента.
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