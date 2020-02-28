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28 февраля 2020, 13:37 4

Турборежим не помог: действующая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая

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28 февраля 2020, 13:37 4
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Верховная Рада IX созыва по полгода деятельности приняла меньше законов, чем предыдущий парламент за аналогичный период
Фото: flickr
Верховная Рада IX созыва по полгода деятельности приняла меньше законов, чем предыдущий парламент за аналогичный период

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

Комитетом избирателей Украины было проведено сравнение количественных показателей работы Верховной Рады IX и VIII созывов за первые полгода работы, в частности, количество принятых законов, зарегистрированных законопроектов и проведенных пленарных заседаний.

Согласно полученным результатам, количество законов, которые были приняты Верховной Радой предыдущего созыва, превышает аналогичные показатели нынешнего парламента.

Отмечается, что за первые полгода депутатами ВР VIII созыва было принято 173 закона, тогда как ВР IX созыва - 155 законов.

Также депутаты ВР VIII созыва зарегистрировали более законопроектов, чем их преемники: 1,7 тысячи против 1,3 тысячи.

Однако депутаты ВР IX созыва чаще работали в пленарном режиме. За полгода они провели 72 пленарных заседания, а их коллеги - 63.

"Разговоры о турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах как количество принятых законов или поданных законопроектов они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Если бы выборы в Парламент состоялись в феврале 2020 года, проходной барьер смогли бы преодолеть только четыре партии.


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