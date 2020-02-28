В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тыс гривен

Это вторая попытка городского совета Сновска продать на аукционе бронзовый монумент весом 5,5 тонн и высотой почти 6 метров

Это вторая попытка городского совета Сновска продать на аукционе бронзовый монумент весом 5,5 тонн и высотой почти 6 метров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Впервые на продажу памятник выставили 21 октября прошлого года за 340 тысяч гривен. Такую стоимость памятника назвала фирма "Аксиома" после оценки.

"Аукцион не состоялся, потому что не было желающих, все были в тревожном ожидании. Потому что все знают - если аукцион не состоялся и мы его не снимаем, то он сразу дешевеет вдвое, то есть на 50%. Очевидно поэтому аукцион не состоялся, и мы его сняли", - рассказал городской голова Сновска Александр Медведьов.

Второй раз монумент на аукцион выставили в начале февраля этого года. Стартовую цену снизили до 326 тысяч гривен.

"До последнего дня ничего не было. Мы вчера уже должны были его снимать с аукциона, такое было решение. Вдвое дешевле его бы не продали. В последний день появились два участника, которые соревновались за то, кто больше денег даст. И с 326 сумма вышла 375", - говорит мэр.

Выиграло аукцион общество "Развитие-СВ" из Запорожья. Руководитель предприятия Дмитрий Савченко по телефону сообщил, что фирма занимается продажей металлолома. Памятник со Сновска транспортируют в Запорожье, порежут и продадут на металлолом. Бронзовый монумент 3,5 года хранился на территории частного предприятия "Коммунальник". До февраля 2016-го памятник Ленину стоял в центре тогдашнего Щорса. За полученные на аукционе деньги на его месте предварительно планируют построить фонтан.