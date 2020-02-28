Полтавский городской совет собрался на сессию

28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов

Фото: Полтавский городской совет

28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное издание Kolo.News.

В частности, депутаты заслушают отчет об исполнении городского бюджета 2019 года и внесут изменения в городскую смету текущего года. Также на сессии рассмотрят утверждение проектов распределения территорий, определение границ или упорядочения существующих землевладений и землепользований в Полтаве.

Также на повестке дня - утверждение стоимости коммунального имущества, вынесенного на продажу. Обсудят депутаты и вопросы экологии. В частности, на 30 сессии горсовета планируют признать бездомных кошек частью городской экосистемы.

Как сообщалось ранее, 27 февраля на пленарное заседание Ровенского городского совета пришло десять бездомных, которыми занимается благотворительный фонд "Отвага". Они выступили перед депутатами с просьбой продлить для фонда аренду помещения фонда на улице Кавказской, или же предоставить им другое помещение в городе.