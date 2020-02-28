09:31  28 февраля
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
08:15  28 февраля
Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
12:08  28 февраля
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 11:44 1

Полтавский городской совет собрался на сессию

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 11:44 1
Читайте також українською мовою
28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов
Фото: Полтавский городской совет
28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное издание Kolo.News.

В частности, депутаты заслушают отчет об исполнении городского бюджета 2019 года и внесут изменения в городскую смету текущего года. Также на сессии рассмотрят утверждение проектов распределения территорий, определение границ или упорядочения существующих землевладений и землепользований в Полтаве.

Также на повестке дня - утверждение стоимости коммунального имущества, вынесенного на продажу. Обсудят депутаты и вопросы экологии. В частности, на 30 сессии горсовета планируют признать бездомных кошек частью городской экосистемы.

Как сообщалось ранее, 27 февраля на пленарное заседание Ровенского городского совета пришло десять бездомных, которыми занимается благотворительный фонд "Отвага". Они выступили перед депутатами с просьбой продлить для фонда аренду помещения фонда на улице Кавказской, или же предоставить им другое помещение в городе.


горсовет Полтава Полтавская область міськрада сесія Полтавська область сессия
В Мелитополе нардеп от "Слуга народа" вылез на стол и потребовал роспуска горсовета
28 февраля 2020, 11:19
Нападавшим, которые захватили Жмеринский горсовет, полиция объявила подозрение
28 февраля 2020, 11:04
В Чернигове депутаты выступили против введения рынка земли
27 февраля 2020, 14:28
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Мустафа Найем
Виктор Таран
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »