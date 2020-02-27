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27 февраля 2020, 14:34 3

На сессию ровенского горсовета пришли бездомные

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27 февраля 2020, 14:34 3
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Сегодня на пленарное заседание Ровенского городского совета пришло более десяти бездомных, которыми занимается благотворительный фонд "Отвага". Они выступили перед депутатами с просьбой продлить для фонда аренду помещения фонда на улице Кавказской, или же предоставить им другое помещение в городе
Сегодня на пленарное заседание Ровенского городского совета пришло более десяти бездомных, которыми занимается благотворительный фонд "Отвага". Они выступили перед депутатами с просьбой продлить для фонда аренду помещения фонда на улице Кавказской, или же предоставить им другое помещение в городе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание 7 дней.

Бездомные постоянно живут в подвале дома на улице Кавказской, однако жители дома не в восторге от соседства, о чем неоднократно жаловались в мэрию. Поэтому, когда закончился договор аренды, горсовет его не продлила. Дело рассматривали в суде. Не раз судебные исполнители пытались выселить бездомных, и все безуспешно.

Городской голова Ровно Владимир Хомко говорит, что пока не знает, как решить в городе проблему с бездомными.

Депутаты проголосовали за то, чтобы подыскать беспризорным другое помещение в городе. Однако Владимир Хомко добавил, что пока не знает, где именно оно будет расположено.


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