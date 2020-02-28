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28 февраля 2020, 11:04 5

Нападавшим, которые захватили Жмеринский горсовет, полиция объявила подозрение

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28 февраля 2020, 11:04 5
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19 мужчинам, которые 27 февраля ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались захватить помещение, чтобы сорвать сессию, полиция объявила о подозрении в хулиганстве
Фото: Нацональная полиция
19 мужчинам, которые 27 февраля ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались захватить помещение, чтобы сорвать сессию, полиция объявила о подозрении в хулиганстве

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, разбили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных.

Среди задержанных - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Они изложили свою версию событий 27 февраля в Жмеринском горсовете. Якобы местные жители попросили у них защиты от произвола некоторых депутатов. Активисты прибыли на сессию городского совета, чтобы следить за соблюдением законности. В это время под прикрытием полиции на них напали "титушки”.

Как стало известно ранее, представители Нацдружин требуют отставки и привлечения к уголовной ответственности исполняющего обязанности городского головы Юрия Світлака.


Жмеринка полиция горсовет Винницкая область поліція титушки міськради Волинська область
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