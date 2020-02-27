"Нацдружины" озвучили свою версию причин столкновений в Жмеринском горсовете

Представители "Нацдружин" изложили свою версию событий в Жмеринском горсовете, которая 27 февраля должна была проголосовать за увольнение исполняющего обязанности городского головы Юрия Свитлака

Фото: ndrugua

Представители "Нацдружин" изложили свою версию событий в Жмеринском горсовете, которая 27 февраля должна была проголосовать за увольнение исполняющего обязанности городского головы Юрия Свитлака

Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте организации, передает RegioNews.

В нем говорится, что местные жители боялись за свою безопасность, поэтому обратились к "Нацдружинам" за защитой.

"Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, ... хотели выразить свою позицию ... о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака", - заявили Нацдружины.

По их версии, в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих - "активистов" Нацдружин", затягивали их в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками.

Представители Нацдружин требуют отставки и привлечения Свитлака к уголовной ответственности.

Напомним, 27 февраля около 11:00 более 20 неустановленных лиц в масках ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. Они бросали камни, дымовые шашки, а также разбили окна.

По данным полиции, были задержаны 19 человек, в том числе - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

Сообщается о десятке травмированных, у одного человека проломан череп. Кроме того, пострадали четыре человека, которые совершали правонарушения, и восемь полицейских.