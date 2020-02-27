Спортсмен из Кременчуга стал чемпионом мира

Александр Яровой из Кременчуга Полтавской области стал чемпионом мира на соревнованиях по легкой атлетике среди людей с особыми потребностями

Александр Яровой из Кременчуга Полтавской области стал чемпионом мира на соревнованиях по легкой атлетике среди людей с особыми потребностями

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное издание "Кременчуг Today”. 26 февраля житель Полтавщины Александр Яровой в Польше на Чемпионате Мира по легкой атлетике в закрытых помещениях по системе INAS среди спортсменов с инвалидностью победил в соревнованиях по толканию ядра. Мужчина установил мировой рекорд с показателем в 16 метров 15 см. Яровой - мастер спорта Украины, воспитанник КДЮСШ "Авангард”. Готовил спортсмена к Чемпионату Мира заслуженный тренер Украины по легкой атлетике Юрий Щипец. Напомним, что паралимпийский Чемпионат Мира по легкой атлетике проходил с 25 по 27 февраля в Польше. На нем жительница Кропивницкого Виктория Шпачинская завоевала "золото”, еще одна жительница Кировоградщины привезла "бронзу”.

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