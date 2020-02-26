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26 февраля 2020, 17:54 3

Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира

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26 февраля 2020, 17:54 3
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Жительница Кропивницкого Виктория Шпачинская завоевала "золото” в паралимпийских соревнованиях мира по легкой атлетике, еще одна жительница Кировоградщины привезла "бронзу”
Жительница Кропивницкого Виктория Шпачинская завоевала "золото” в паралимпийских соревнованиях мира по легкой атлетике, еще одна жительница Кировоградщины привезла "бронзу”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

Соревнования проходили в городе Торунь (Польша). Виктория Шпачинская заняла первое место в толкании ядра с результатом 14 метров 10 см. Это - лучший результат сезона в мире.

Двукратная серебряная призерка Анастасия Мисник с результатом в 12 метров 80 см завоевала бронзовую медаль.

Обе спортсменки - жительницы Кировоградщины. Девушки тренировались в Кировоградском региональном центре "Инваспорт” под руководством Заслуженного тренера Украины Олега Соколовского.

Как сообщалось ранее, 22-летний Тарас Кравчук, спецназовец военной части №3043 в городе Нетишин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо.


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