Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
Жительница Кропивницкого Виктория Шпачинская завоевала "золото” в паралимпийских соревнованиях мира по легкой атлетике, еще одна жительница Кировоградщины привезла "бронзу”
Жительница Кропивницкого Виктория Шпачинская завоевала "золото” в паралимпийских соревнованиях мира по легкой атлетике, еще одна жительница Кировоградщины привезла "бронзу”
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.
Соревнования проходили в городе Торунь (Польша). Виктория Шпачинская заняла первое место в толкании ядра с результатом 14 метров 10 см. Это - лучший результат сезона в мире.
Двукратная серебряная призерка Анастасия Мисник с результатом в 12 метров 80 см завоевала бронзовую медаль.
Обе спортсменки - жительницы Кировоградщины. Девушки тренировались в Кировоградском региональном центре "Инваспорт” под руководством Заслуженного тренера Украины Олега Соколовского.
Как сообщалось ранее, 22-летний Тарас Кравчук, спецназовец военной части №3043 в городе Нетишин, завоевал "серебро" на Кубке мира по самбо.
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- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
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