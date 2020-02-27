В Жмеринке захватили городской совет, есть пострадавшие: все подробности

В Жмеринке Винницкой области в здание городского совета ворвались мужчины в масках, захватили его и пытались помешать проведению сессии

Фото: Пресслужба Нацполиции Винницкой области

В Жмеринке Винницкой области в здание городского совета ворвались мужчины в масках, захватили его и пытались помешать проведению сессии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, разгромили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Как мы сообщали ранее, в сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.