В Жмеринке захватили городской совет, есть пострадавшие: все подробности
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, разгромили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. 11 нападавших задержали и доставили в участок. Во время столкновения пострадали 8 правоохранителей и 4 задержанных. Всем им оказывают медицинскую помощь.
Как мы сообщали ранее, в сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.
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